أمين عام التعاون الإسلامي يدعو السويد لاتخاذ إجراءات لمنع جرائم تدنيس المصحف

اجتمع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك، مع وزير خارجية السويد، توبياس بيلستروم.

وخلال هذا اللقاء، أبلغ الأمين العام الوزير السويدي الموقف الموحد للدول الأعضاء الذي يرفض ويدين تكرار جرائم حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وفقا لما جاء في القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية التي انعقدت يوم 31 يوليو 2023.

ودعا الأمين العام مجددا السلطات السويدية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجرائم.

من جهته، جدد الوزير السويدي رفض حكومته المطلق لتلك الأعمال الدنيئة والاستفزازية، مشيرا إلى أنه على اثرها، شرعت حكومته في النظر في قانون النظام العام لاستكشاف الوسائل الكفيلة بإيجاد حل لتلك المسألة. وأكد الوزير ان حكومة بلاده منفتحة على الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي.