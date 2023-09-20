عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق يفجر مفاجأة لـ مشجعي النادي الأهلي ..تفاصيل

الأهلي
الأهلي

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق الموافقة على حضور 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب إسلام صادق :"الموافقة على حضور 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي".

 

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيواصل الاعتماد على نفس طريقته في الموسم الماضي خلال لقاء اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرا إلى أن الأهم خلال اللقاء هي الحالة الفنية للاعبي الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حالة لاعبي الأهلي خلال اللقاء ستسهل الأمور، خصوصا بداية اللقاء، لو كان نجوم الفريق في أفضل مستوياتهم ستكون النتيجة لصالح الفريق، خصوصا محمد الشناوي وحسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، الأهلي لديه فرصة كبيرة بالمكسب".

 

وأضاف: "التشكيل المتوقع (الشناوي، هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، معلول، أليو ديانج، ومروان عطية، إمام عاشور، وكهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات) من الصعب دخول أكثر من لاعب جديد على التشكيلة".

وواصل: "أتمنى ظهور علي معلول بحالة جيدة في المباراة، ويجب أن يجد مساندة من لاعبي الوسط، لتقديم الأداء الهجومي المنتظر".

وبسؤاله عن لقاء بيراميدز والجيش الراوندي في دوري الأبطال، قال: "بيراميدز يضم قائمة قوية ولديه حلم يريدون تحقيقه، لكن المهم البداية القوية، وقولت أن بيراميدز كان من الممكن أن يتوج بالدوري في الموسم قبل الماضي في ظل ابتعاد القطبين عن مستواهم، لكن على ارض الواقع الامور المختلفة، بيراميدز لديه عناصر قوية وضم صفقات قوية لكن الأهم الأداء داخل الملعب، والاستفادة من تلك المجموعة في وقت واحد يكون صعب، ومحمود صابر كان من العناصر الجيدة وتمت اعارته لـ زد".

وأتم: "تشكيل بيراميدز بنسبة كبيرة احمد الشناوي، وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد الشيبي وكريم حافظ، بلاتي توريه ووليد الكرتي، وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ولاكاي".

الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

ترشيحاتنا

رئيس حزب المصريين الأحرار : مؤتمر الوطنية للانتخابات يدعو للتفاؤل

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

أمريكا تتحدى روسيا من جديد وتستعد لتسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

القومي لحقوق الإنسان يدعو الجميع إلى التصويت بالانتخابات الرئاسية

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات لكليات طلاب الدبلوم الصناعي

السعودية.. تنبيهات هامة من "شئون الحرمين" للمعتمرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

أجرت عليه تعديلات لتزيد احتشامه.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

فيديو

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

مش لاقي شغل.. فادي خفاجة يتسول هدايا وأموالا بهذه الطريقة| فيديوجراف

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ