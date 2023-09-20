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رئيس التحرير
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جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول مستجدات الأحوال الجوية والطقس.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حاليا استقرارًا تاما في الأحوال الجوية وتحسن في قيم الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية. 

وعن أهم الظواهر الجوية المتوقعة، أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أنه هناك استمرارا للانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، متابعة أن مصر تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة يساعد على انخفاض درجات الحرارة. 


أكملت غانم، أن أغلب مصادر هذه الكتل الهوائية المؤثرة علينا الشمالية قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وبالتالي، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وفي السياق نفسه أشارت ، إلى أن الطقس خلال فترة الصباح سيكون لطيفا تماما في معظم الأنحاء لأن وجود السحب سيحجب جزءً من أشعة الشمس. 


وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة أقل من الأيام الماضية لأن المنخفض الجوي يعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

 

الاحوال الجوية الطقس الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الظواهر الجوية

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