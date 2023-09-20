بعد حكم المحكمة الاتحادية .. لقاء كويتي عراقي مهم في نيويورك

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

نقلت صحيفة القبس عن مصادر دبلوماسية قولها بأن لقاءً مرتقبًا بين رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيعقد اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 في نيويورك.

وأشارت المصادر إلي أن اللقاء سيركز على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن الاتفاقية المُبرمة بين الحكومتين الكويتية والعراقية بخصوص تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله».

وأضافت المصادر أن الاجتماع سيناقش العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.