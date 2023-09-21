مصطفى النجدي محفظا لفرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية

أعلن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا تعيين الفنان مصطفى النجدي محفظ لفرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية بجوار عمله كصوليست وذلك بعد رحيل المنشد أحمد عبدالله.

في سياق آخر واصلت مسابقة منشد الشارقة فعالياتها اليوم في اختبارات الأداء في مصر لاختيار أبرز الأصوات التي ستمثل بلادها في النسخة ال 15 للبرنامج الأشهر الذي تنتجه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعد التصفيات الناجحة لمنشد الشارقة في كل من المملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان، والأردن.



ودعا برنامج منشد الشارقة الموهوبين من مصر والمقيمين فيها إلى التقدم لاختبارات الأداء التي يحتضنها مركز التعليم العالي في الجزيرة بالزمالك.