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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تخسرهم كلهم | منشور غامض لـ زينة يثير التساؤلات

زينة
زينة

شاركت الفنانة زينه متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت زينة في الصور بإطلالة متميزة، ومعتمدة علي الميك اب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

وعلقت زينه :"خليك واضح وصريح مع كل الناس عشان تخسرهم كلهم مرة واحدة".

وعلي صعيد أخر تصدرت الفنانة زينة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مساء أمس ضيفة في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب.

خطفت زينة الأنظار في الحلقة بإطلالة راقية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالنقوشات الراقية ذات الألوان الهادئة، مما كشف عن رشاقتها

 

زينة

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