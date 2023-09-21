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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| عبر هذا الرابط.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. منح تدريبية بألمانيا.. للتسجيل اطلع على التفاصيل

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


منح تدريبية بألمانيا.. للتسجيل اطلع على التفاصيل

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى بالقاهرة، بشأن الإعلان السادس لبرنامج   UNILEAD2024والتى تنظمه هيئة DAAD  بالاشتراك مع جامعةOldenburg  بألمانيا وجامعة Nelson Mandela Metropolitan University  بجنوب أفريقيا وهذا البرنامج عبارة عن دورة تدريبية مكثفة تجمع بين مرحلتي الاتصال عبر الإنترنت في نهج التعلم المدمج للذين يشغلون مناصب إدارية جامعية مع مسؤوليات إدارية وموظفين في المجالات  .


عبر هذا الرابط .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يغلق  موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، الذي استمر التقديم له طوال أسبوعين تقريبا، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب نظامي 3 و5 سنوات لكل التخصصات ويبحث الطلاب وأولياء الامور عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.


حلوان تبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجديد

اعلنت جامعة حلوان جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لاستقبال العام  الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

 

تعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب.

 

آداب القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا للعام الدراسى 2023-2024.

 

اليوم .. آخر موعد للتحويل لكليات جامعة عين شمس للعام الجامعى الجديد

يواصل اليوم قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى اليوم 21 سبتمبر، وذلك من خلال منصة التحويلات الإلكترونية جامعة عين شمس.

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