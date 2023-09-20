القعيد : استبقوني في الخدمة عام 1973 لحين النصر على العدو الإسرائيلي

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه استبق دفعته في الخدمة بالجيش في بداية 1973 قبل الحرب لحين تحقيق النصر الكامل على العدو الإسرائيلي.



وأضاف القعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن المستشفى العسكري العام بغمرة كانت في غير الحرب مخصصة لعائلات الجنود والضباط والصف ضباط، لكن في وقت الحرب تحولت إلى مستشفى ميداني متقدم في وقت الحرب.

رواياتي عن الحرب دائمًا بها المستشفى



وأشار إلى أن المستشفى العسكري العام بغمرة كان يستقبل الشهداء في وقت الحرب والجرحى والمصابين لعلاجهم، متابعًا: ""لذلك رواياتي عن الحرب دائمًا بها المستشفى".