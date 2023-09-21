زلزال مدمر بمصر .. أول رد رسمي من البحوث الفلكية بشأن توقعات العالم الهولندي

عقب الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، على التوقعات التي خرج بها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، بشأن وقوع زلزال مدمر في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي تغيير في أي نشاط زلزالي على مستوى مصر، مضيفا أن الزلازل لم تكثر كما يعتقد البعض وجميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، ومناطق حدوث الزلازل في مصر تكون في أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية.

مصر بعيده كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل

وتابع الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، قائلا: إن مصر بعيدة كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل وأنها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها، الزلازل التي حدثت جاء جميعها من مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا أمر طبيعي، ولا يستدعي القلق وأن مصر مستقرة قد تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر به وقد لا نشعر بها.

الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي تغيير في أي نشاط زلزالي على مستوى مصر

وفي السياق نفسه أشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إلى أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي تغيير في أي نشاط زلزالي على مستوى مصر، مؤكدآ أن الزلازل لم تكثر كما يعتقد البعض وأن جميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها.

مناطق حدوث الزلازل في مصر

وأكمل الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن مناطق حدوث الزلازل في مصر تحدث في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.