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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتق الله .. طليق علا غانم يوجه لها رسالة

طليق علا غانم
طليق علا غانم

قال طليق علا غانم رجل الأعمال عبد العزيز حسن،  أنه لم يكن يتوقع الانفصال لأنه كان يحبها حب حقيقى،  وجاء ذلك عكس نواياها اتجاهه والتى وصفها بالممثلة البارعة التى اعتبرته سلم للوصول لأهدافها. 

ووجه عبد العزيز حسن رسالة إلى علا غانم من خلال  "صدى البلد" ، قائلا: " اتق الله وأتقي العيش والملح ولازم نقعد مع بعض ونحل أزمتنا بهدوء بضرورة وجود شخص يتكلم بالحق".

 

بداية الأزمة 

وبدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية استعان بهم زوجها السابق. 
وقالت علا غانم، إنها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية، فرفعت دعوى خلع ضده.  
وأضافت علا غانم فى تصريحات تليفزيونية أن زوجها اقتحم الفيلا بمساعدة مجموعة من الأشخاص، وأنها فوجئت باختفاء هؤلاء الأشخاص  بمجرد وصول الشرطة للمنزل. 


منشور علا غانم 

يذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشورا فور تعرضها للضرب والعنف، لطلب الاستغاثة من المركز القومي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.  
وقالت: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني".

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