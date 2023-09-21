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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمته الأخيرة.. طليق علا غانم: استحالة أتجوز من الوسط الفني

طليق علا غانم
طليق علا غانم

قال طليق علا غانم رجل الأعمال عبد العزيز حسن،  أنه لم يحصل على حقوقه حتى الأن من علا غانم ، لأنها فعلت عدة أشياء غير قانونية. 

وأضاف عبدالعزيز حسن فى تصريحات ل "صدي البلد" ، أن علا غانم باعت أغلب الممتلكات لابنتها فريدة الضفراوي بدون وجه حق ، وانه نجح فقط فى إسترجاع الفيلا التى كانت مسكن الزوجية لهما ، ولكن هناك الكثير من الحقوق التى لم يحصل عليها حتى الآن.

واختتم حديثه، أنه بعد تجربته مع علا غانم لا يمكن أن يتزوج من الوسط الفني مرة أخري. 

 

بداية الأزمة 

وبدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية استعان بهم زوجها السابق. 
وقالت علا غانم، إنها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية، فرفعت دعوى خلع ضده.  

وأضافت علا غانم فى تصريحات تليفزيونية أن زوجها اقتحم الفيلا بمساعدة مجموعة من الأشخاص، وأنها فوجئت باختفاء هؤلاء الأشخاص  بمجرد وصول الشرطة للمنزل. 


منشور علا غانم 

يذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشورا فور تعرضها للضرب والعنف، لطلب الاستغاثة من المركز القومي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.  
وقالت: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني".

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