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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة تموين بئرالعبد

مبني إدارة التموين
مبني إدارة التموين بمدينة بئرالعبد

تفقدت  أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ،  وبرفقتها لجنة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة تموين بئرالعبد بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

مركز خدمة:

وقالت رسلان إنه  يجري  تطوير مبني إدار تموين بئر العبد،  ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية سيناء ، حيث سيتم انشاء مركز خدمة مطور لخدمة المواطنين وتسهيل حصول المواطنين على خدمة اسرع وأسهل.

 ويعتبر المبنى أول مركز خدمة تموينى بمدينة بئرالعبد لتقديم الخدمة للمواطنين في مختلف قرى ومدينة بئر العبد.

وأكدت أنه يجري  تطوير المكاتب التموينية ببئرالعبد تباعا ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية
 

وفي نفس السياق..  نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة،  حمله تموينيه مكبره برئاسة أماني رسلان مدير عام المديرية،  ،  للمرور على الأسواق والمحلات ومخازن السلع بمدينة بئرالعبد للتأكد من الالتزام بالأسعار والاعلان عنها وكذلك مطابقة الفواتير بالمنتجات المعروضة، وضمت الحملة الاجهزه الرقابية بالمديرية والاجهزة الرقابية ببئرالعبد وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين .
 

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بئرالعبد ادارة التموين خدمة المواطنين

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