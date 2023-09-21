إيقاف تصدير البصل 3 شهور| ترحيب برلماني بالقرار الحكومي.. ونواب: انتظروا انخفاضا في الأسعار

نواب البرلمان عن ارتفاع سعر البصل:

السبب هو قلة المعروض في الأسواق المحلية

البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية

محصول البصل الجديد على وشك الظهور

وزارة الزراعة رصدت أيضًا وجود ممارسات احتكارية

البصل يسهل تخزينة و التاجر يستطيع تعطيش السوق

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بقرار مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، مؤكدين أن هذا القرار سيعمل على خفض سعر البصل خلال الفترة المقبلة.

أيد أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ موافقة مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

أسباب أرتفاع أسعار البصل فى مصر

وقال “البلشي” لـ"صدى البلد"، إنه من أبرز أسباب زيادة أسعار البصل في الأسواق خلال هذه الفترة هو التصدير و بدروه أدى إلى قلة المعروض في الأسواق المحلية، مشيرا أيضا إلى قلة المساحات المنزرعة للبصل خاصة أنه من المنتجات التي يكثر عليها الطلب.

وتوقع عضو مجلس الشيوخ إنخفاض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة بإيقاف تصديره للخارج، قائلا" البصل المصري عليه طلب كثير جدا لكونه من أجود الأنواع على مستوى العالم، بالاضافة لقلة المعروض منه على المستوى العالمي بسبب التغيرات المناخية التي أدت لنقصانه".

وشدد بضرورة زيادة المساحات المنزرعة من البصل وخاصة أنه يصلح زراعته في الأراضي الصحراوية فلا بد من زيادة المساحات المنزرعة.

كما، أوضح النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أسبابارتفاع أسعار البصل والخضروات خلال الفترة الحالية.

سبب ارتفاع أسعار البصل

وقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن سبب أرتفاع أسعار البصل والخضراوات فى مصر يرجع لعدة عوامل، أبرزها الجوية التى يتأثر بها المحصول، فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل أخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية، حيث إن البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.

وأضاف وكيل زراعة النواب أن التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة لدعم الخضراوات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها، وذلك يكفل للدولة أموالا كثيرة.

وفي السياق ذاته، قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لنهاية للعام، خطوة جادة لضبط الأسعار في الأسواق ومنع الاحتكار.

وأوضح عكاشة، في تصريحات له، أن الحكومة تسعى إلى توفير كافة احتياجات المواطنين خاصة السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفيرها بأسعار مناسبة.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن وقف تصدير البصل حتى نهاية العام سيعمل على وجود معروض في السوق المحلي مما يساهم في حدوث إتزان في الأسعار ومنع احتكار بعض التجار للبصل

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أنه لا توجد ربة منزل تستطيع الاستغناء عن البصل والطماطم والبطاطس، وبالتالي وقف التصدير سيساهم بشكل رئيسي في خفض الأسعار مما يعد مؤشر إيجابي لكي يطمئن المواطن بأن احتياجاتهم ستظل متوفرة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البصل بشكل مبالغ فيه نتيجة تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة علاوة على التغيرات المناخية التي تسبب في تلف جزء ليس بقليل من المحصول السنوي.

وطالب النائب عمرو عكاشة، بضرورة وقف تصدير الكثير من المنتجات خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط لعمل توازن في الأسعار داخل الأسواق المصرية.

ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.



وأضاف، فى تصريحات له أن وزارة الزراعة رصدت أيضًا وجود ممارسات احتكارية على البصل، متابعا: "البعض عاوز يعطش السوق عشان السعر يرتفع ويحقق أرباح من البصل".

ولفت أحمد إبراهيم، إلى أن قرار الحكومة اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية، منوها أن وزير الزراعة وجه اليوم بمنع تصدير أي سلعة أساسية يحدث عليها ممارسات احتكارية من التجار.

وأشار إلى أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها أن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلي، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.

وتابع: "الدولة مخدتش قرار منع تصدير البصل الفترة الماضية، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار في الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره".

وأوضح، أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقف تصدير البصل سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.