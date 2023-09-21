بن سلمان: نبحث مع مصر استقرار المنطقة.. وبن لادن عدو للسعودية

تصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بالمملكة العربية السعودية و رئيس مجلس الوزراء، عناوين الصحف العالمية و العربية.

وذلك بعد لقاءه مع قناة فوكس نيوز الأمريكية الذي ناقش فيه رأي المملكة في القضايا التي تخص المنطقة و العالم، و وصف اللقاء من قبل وزارة الإعلام السعودية بالهام، و نوضح في التقرير التالي أبرز تصريحات محمد بن سلمان.

السعودية ستكون ال 7 اقتصاديا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن اقتصاد بلاده أن المملكة العربية السعودية ستكون في المرتبة الـ7 اقتصاديا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة من أسرع الدول نموا في مجموعة العشرين وتنافس الهند من حيث سرعة النمو.

المملكة تبحث مع مصر تحقيق الاستقرار في المنطقة

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تعمل مع دول المنطقة وعلى رأسها مصر لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف بن سلمان قائلا : "نريد تحقيق حياة جيدة لليمنيين وباقي دول المنطقة، وبالنسبة لنا في السعودية لكي نحقق التنمية التي نسعى إليها علينا أن نكون في منطقة مستقرة".

وتابع الأمير بن سلمان: "من أجل منطقة مستقرة يجب أن تكون هناك تنمية اقتصادية في المنطقة ولا يجب أن تكون هناك مشاكل في اليمن ونحتاج أن نرى تنمية وتقدمًا في العراق وإيران ولبنان وباقي المنطقة".

ماذا قال بن سلمان عن الحرب الروسية الاوكرانية ؟

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إن السعودية لا تدعم طرفًا على حساب طرف آخر.

وأضاف بن سلمان قائلا "علاقاتنا جيدة مع روسيا وأوكرانيا ونفضّل مسار الحوار لإنهاء الحرب".

وتابع: "نرفض أن تغزو دولة أي دولة أخرى لأن هذا يخالف المواثيق الأممية".

السعودية و إيران

ومنذ أيام استأنفت المملكة علاقاتها مع إيران في خطوة تهدف إلي استقرار المنطقة، و تحدث ولي العهد السعودي، أن الصين هي التي اختارت التوسط بين السعودية وإيران وعقد اتفاق بينهما.

وشدد بن سلمان على أن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.

وقال بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نريد من إيران أن تعمل مع دول المنطقة بشكل إيجابي"، مضيفًا: "لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، وعندما تضطرب المنطقة تنشط الجماعات المسلحة والعمليات الإرهابية ولا نريد ذلك".

وتابع أثناء مقابلته علي فوكس نيوز الأمريكية: "إذا كانت هناك فرصة لتحويل الشرق الأوسط إلى الازدهار لن نتردد في ذلك"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المملكة تشعر بالقلق "من حصول أي دولة على أسلحة نووية، ولا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل".

و وجه لن سلمان رسالة الي المترددين عن زيارة المملكة إن "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".

وأضاف أن "وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد"، مشيراً إلى أن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك وأنا واحد منهم".

ماذا قال بن سلمان علي فوز المنتخب السعودي في كأس العالم؟

وتطرق الحوار مع الأمير و استعاد بذكريات توفق اداء المنتخب السعودي في كأس العالم ، و الذي وصل إلي الفوز علي منتخب الارجنتين الذي يلعب فيه افضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، وعلق ولي العهد السعودي علي ذلك قائلا أن المنتخب السعودي قد فاجأه بالفوز على الأرجنتين.

واستعاد ولي العهد ذكريات فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022 عبر قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قائلاً:" تابعت المباراة مع العائلة، مع إخواني وأزواجهم وأولادهم".

بن لادن عدو للسعودية كأمريكا

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، يعتبر عدوًا للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال الأمير بن سلمان: " أسامة بن لادن عدوا للسعودية ولأمريكا".

وأشار إلى أن بن لادن "خطط لهجمات داخل السعودية ولا يمكن أن نتعاون مع شخص قتل سعوديين وهدد المملكة".