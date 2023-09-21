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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملة للمصريين في الخارج لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

دشنت الجالية المصرية في مملكة البحرين “حملة مواطن"  لدعم الدولة المصرية، تحت عنوان: “كن مع الوطن”. تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.

 

وتبدأ  “حملة مواطن"، بخدمة أبناء الوطن في جميع أنحاء المحافظات ال7 داخل مملكة البحرين، لاسيما محافظة المحرق الأكثر تجمعات المصريين تليها مدينة الرفاع، ومدينة عيسي، والعادلية، كما كان لها دور بارز في تنظيم الإنتخابات الرئاسية السابقة 2018 ، وبدوره ذكر الدكتور رامي لبيب علم الدين ، رئيس الجالية المصرية في البحرين، ومنسق حملة مواطن لدعم مصر في مملكة البحرين ، أن الحملة تقوم بعمل كبير للتوعية وحث المصريين في الخارج علي المشاركة والتصويت في الاستحقاقات الدستورية وحشد أبناء مصر الجدد وتعريفهم بالضوابط القانونية والطريقة الصحيحة للتصويت، لاكتمال العرس الديمقراطي بصورة تليق بابناء مصر في الخارج .

كما أشاد رئيس الجالية المصرية بالدور الكبير الذي تقوم به السفارة المصرية في البحرين، لمساعدة  كافة أبناء مصر المتواجدين في البحرين، مشيرا أننا بصدد الاستعداد لاستقبال البعثة الدبلوماسية الجديدة برئاسة ريهام خليل السفيرة المصرية الجديدة لدي مملكة البحرين.


وأعلن “علم الدين”، تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه الرئيس من إنجازات لا تخطأها العين، واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري والنهوض بمقدرات هذا الوطن، بالإضافة لما قام به الرئيس من  مشروعات كبرى، العاصمة الإدارية، مدينة العلمين، محور قناة السويس، حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، كان لها الفضل الأكبر في تحسين حياة المواطن المصرى.

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