ممثل الجالية المصرية بالبحرين: أناشد الرئيس السيسي الترشح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية|خاص

دعا الدكتور رامي لبيب علم الدين، عضو المجلس الرئاسي الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، ممثل الجالية المصرية بمملكة البحرين، جموع المصريين في الخارج إلى ضرورة الاصطفاف من أجل الوطن في الانتخابات الرئاسة المقبلة، والتي تعد استحقاقا مهما لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأكد "لبيب"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه من الطبيعى بعد سلسلة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ10 سنوات علي رأسها حياة كريمة، مدينة العملين، العاصمة الإدارية والإنجازات في شتي المجالات، أن نعلن تأييدنا التام ودعمنا لترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "علم الدين"، تحت شعار "معاك .. هنكمل المشوار" أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة جديدة، وذلك من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر ، مؤكد على أن السيسي هو الأجدر علي قيادة البلاد في الوقت الحالي، أصبح مطلوبًا بقوة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه ، ومن أجل مستقبل أكثر أمنًا ورخاًء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، فالكثير من فئات المجتمع وعلي رأسهم المصريين بالخارج طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الترشح لفترة رئاسية جديدة .

وطالب المصريين في الخارج حول العالم بالتسجيل في كشوف الناخبين من أجل ضمان التصويت في اختيار رئيسهم القادم، مع ضرورة متابعة إرشادات الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن التصويت واجب وطنى، وحق أصيل يكفله الدستور، مشددا على أن المصرى بالخارج حريص علي المشاركة والتفاعل، ودائم التواصل ومتابع جيد لكل الأحداث السياسية الهامة في مصر.