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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

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وتألقت كارمن سليمان، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأبيض ذا تصميم مختلف ومميز، فجاء الفستان فتحه من الظهر بشكل مميز ليشكف عن جمالها ورشاقتها.

وبلغ سعر فستان كارمن سليمان ، حوالي 20 ألف جنيه مصري. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارمن سليمان، في المكياج على الألوان الجريئة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاة باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال إنوثتها.

كما اختارت كارمن سليمان، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور كارمن سليمان

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