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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

استمتعوا بالإجازة| الأرصاد تعلن بشرى سارة.. وعالم الزلازل الهولندي يتوقع مفاجأة| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

استمتعوا بالإجازة.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة


أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل التوقيت من العام.


‏الكرملين: بوتين دعا الرئيس الأذري لضمان حقوق الأرمن في إقليم كارباخ


أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه، ‏الكرملين: الرئيس الروسي بوتين دعا الرئيس الاذري لضمان حقوق الأرمن في إقليم كارباخ.

 

مع دخول الخريف.. استشاري يكشف أسباب الاكتئاب الموسمي

 

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن هناك نوعا من الاكتئاب يطلق عليه الاكتئاب الموسمي، ويكون مرتبط بفصول معينة ويختلف الأمر من شخص لآخر، مشيرا إلى أن الغالبية من المواطنين يصابون بنوع من اعتلال المزاج مع دخول فصل الخريف، والشتاء.


الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية الاعتداء على وفد أوروبي برام الله

 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الاعتداء الذي ارتكبه مستوطنون ضد وفد دبلوماسي أوروبي خلال جولته في تجمع وادي السيق البدوي المهدد بالتهجير القسري شرق رام الله، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

 

أعلى من 7 درجات.. عالم الزلازل الهولندي يتوقع مفاجأة بشأن الكوارث المقبلة


عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "هزة أرضية طفيفة في مصر: هل توقعها فعلا عالم الزلازل الهولندي؟".


بـ 1890 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد التحركات الجديدة

 

قدم برنامج “صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريراً عن  أسعار الذهب، اليوم الخميس 21 سبتمبر، التي شهدت تحركات جديدة بالأسعار.

 

بطلة العالم في الريشة الطائرة:حصدت بوقت قليل 25 ميدالية متنوعة

 

قالت شيماء سامى أول لاعبة إفريقية بكرسي متحرك تحصد 3 ذهبيات دولية في الريشة الطائرة، إن التحدي لم يكن فقط في الريشة الطائرة، فهي بطلة عالم في ألعاب القوى في القرص وبطلة إفريقيا في التنس الأرضي كراسى متحركة، وحاليا بطلة إفريقيا في الريشة.

 

أحمد عز يشارك رونالدو في الترويج لموسم الرياض.. تفاصيل

 

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن هناك مفاجأة أعلن عنها المستشار تركي آل شيخ فى تصريحاته مؤخرا، وهي مشاركة الفنان أحمد عز رونالدو فى الترويج لموسم الرياض، مشيرة إلى أنه سينطلق يوم 28 أكتوبر.

 

‏الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي

 

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه، ‏الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي خاصة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم.


‏الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل للاطلاع على جهود تطوير منظومة التقاضي

 

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه، ‏الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل للاطلاع على مستجدات العمل في الوزارة، خاصة ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي.

 

لا يجوز التدخل في أعمالها.. تعرف على مهام الهيئة الوطنية للانتخابات

 

عرضت قناة "اكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا عن مهام الهيئة الوطنية للانتخابات، وذكر التقرير أنها أنشئت كهيئة مستقلة إعمالا للمادة 208 من دستور 2014، ولفت إلى أن الهيئة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

 

مستشار رئيس الوزراء الأسبق: الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين

 

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين تحت إشراف قضائي كامل، موضحا أن الهيئة تقوم بدور كبير خلال هذا الاستحقاق.

 

الأرصاد الجو بوتين الخريف الإكتئاب الخارجية الفلسطينية عالم الزلازل الكوارث

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