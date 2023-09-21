نتيجة الشهادات المعادلة 2023 .. موعد تقليل الاغتراب

انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2023 من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي.

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣

وكشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023 انه يمكن لطلاب الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الاطلاع علي نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ علر هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg

تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣



اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه تيسيرا علي أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية .

موعد تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣

و اوضحت وزارة التعليم العالي انه سيتم فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 25/9/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات