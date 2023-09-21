عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الشهادات المعادلة 2023 .. موعد تقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2023 من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي. 

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ 

وكشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023 انه يمكن لطلاب الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الاطلاع علي نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ علر هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg  

تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣ 


اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه تيسيرا علي أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم  لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية . 

موعد تقليل  الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣ 

و اوضحت وزارة التعليم العالي انه سيتم فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة ٢٠٢٣  خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق  25/9/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة  من المجلس الأعلى للجامعات

التنسيق الالكترونى التقدم لتقليل الاغتراب القبول بالجامعات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ترشيحاتنا

مصر ترحب بجهود السعودية وعُمان لدعم التوصل إلى حل مستدام للأزمة اليمنية

وضع قبر قائد فاجنر تحت الحراسة المشددة على مدار الساعة.. ماذا يحدث؟

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

الزمالك يهاجم بيراميدز بـ " ايشو و منس ونيمار"

اشترِ الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم لراغبي البناء

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

علا غانم تستعرض جمالها بلوك جديد

طبيبة بيطرية تكشف سر البقرة المبروكة

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ