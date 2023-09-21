منتخب الجمباز الفني يواصل استعداداته لبطولة العالم في بلجيكا

يواصل المنتخب الوطني للجمباز الفني استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي تبدأ يوم 30 سبتمبر الجاري ببلجيكا.

ويخوض منتخب مصر رجال وانسات معسكر مغلق حاليا فى جورجيا قبل انطلاق بطولة العالم.

وتضم بعثة منتخب كلا من

منتخب الآنسات

ساندرا الصادق

جنى عبد السلام

جنى محمود



ويضم منتخب الرجال

أحمد المراغي

عمر محمد العربي

محمد عفيفي

زياد خاطر

احمد عبد الرحمن

المدير الفني للفني رجال

الدكتور جمال مطر

عرفات محمد

الخبير يفجيني كوزين

المدير الفني للفني انسات

زكريا غالب

الدكتور محمد علي رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال في الاتحاد المصري والعربي للجمباز، الدكتور قدري المُر طبيب البعثة.

وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحادين الإفريقي والمصري للجمباز على دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل البطولة والتواجد معهم خلال المعسكر.

وأكد "أمين" أن المنتخب المصري للجمباز الفني رجال وانسات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين ان المنتخب يسير بخطى ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.