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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمد أبو داوود رئيسا.. تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للمونودراما

محمد أبو داوود
محمد أبو داوود

كشف المؤتمر الصحفي الذى عقد، اليوم للدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما عن تفاصيل الدورة الجديدة وأعضاء لجنة التحكيم.

وأعلن الفنان محمد أبو داوود رئيس لجنة التحكيم أن اللجنة هذه الدورة تضم كل من الفنان العراقي باسم قهار والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.
 

تفاصيل الدورة السادس لمهرجان القاهرة للمونودراما 


الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها: ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، چورچيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .

 

 

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب و العرب و المصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة  في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين  الكيلاني.

 

مهرجان القاهرة للمونودراما محمد ابو داوود محمد أبو داوود رئيس لجنة التحكيم

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