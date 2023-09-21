التسامح وقبول الأعذار.. الجامع الأزهر يواصل توعية النشء بالآداب الإسلامية

يواصل الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، فعاليات ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

الجامع الأزهر يواصل توعية النشء بالآداب الإسلامية

ويناقش ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، هذا الأسبوع موضوع: "أهمية التسامح وقبول الأعذار" ، وذلك في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

ويحاضر في الملتقى د. عبدالله الحسينى، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، ويدور حديثه عن التسامح كخلق إسلامي رفيع وأهمية قبول الأعذار في الإسلام من أجل بناء الصف والتماسك الأسري والاجتماعي بين الناس، بينما يستعرض د. ياسر عجوة، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر " الفعل الأمر وأحوال بناؤه".

وأكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، في تصريح له أن الهدف من انعقاد ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

وأضاف دعودة، أنه من المقرر فتح ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهر القادم، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا في قرى ومراكز الجمهورية.

مسابقة حفظ القرآن الكريم

ختم الجامع الأزهر، منتصف الأسبوع الجاري، فعاليات اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي عقدت تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي نظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، على مدار 18 يوما، بأربع مقرات على مستوى الجمهورية ، تضمنت محافظات: الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، والمرحلة الثانية مقرها أسيوط وضمت محافظات: أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد، والمرحلة الثالثة ومقرها الأقصر وضمت محافظات : الأقصر والبحر الأحمر والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، والرحلة الرابعة وضمت محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية " .

وفي إطار التعاون القائم بين الأزهر الشريف وبنك فيصل الإسلامي، وحرصا من الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر على الاهتمام بكتاب الله تعالى وتربية النشء على تلاوته وتدبر آياته وحفظه، تقدم للمسابقة ٥٦٨٤ متسابقا، تم توزيعهم على ١٦٥ لجنة، وذلك تيسيرا على المتقدمين.

وقاد الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، عدة لجان متابعة لمقرات اللجان لمتابعة أعمال سير الاختبارات، وشدد خلال لقائه بالمتسابقين والمختبرين على مسئولي الرواق بتذليل جميع العقبات أمام الممتحَنين وتهيئة الأجواء وتهوية الفصول وتزويدها بالمراوح والمياه الباردة، وذلك اهتماما وتقديرا لحمَلة كتاب الله من الممتحَنين، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة طوال فترة الاختبارات.

ولفت مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن اللجان تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وإشراف الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وأضاف د عودة، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد رصد الدرجات وانطلاق مرحلة التصفية للحاصلين على أعلى الدرجات، من خلال عدة مقرات أيضا للاختبارات تسهيلا وتيسيرا على حفظة كتاب الله بدلا من الانتقال إلى القاهرة، وعقب تلك المرحلة سيتم الإعلان عن الفائزين بكل مستوى.