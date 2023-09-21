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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعثر أمام الزمالك

صدى البلد

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه غير راض تماما عن نتيجة مباراة الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مشيرا إلى أن بيراميدز سيطر تماما على الشوط الأول وكان بإمكانه تسجيل عدد من الأهداف في ظل الفرص العديدة التي أتيحت للاعبين لولا سوء الحظ الذي لازم اللاعبين في الشوط الأول، مشددا على أن الفريق الذي يبحث عن بطولة لابد وأن يحقق كافة الفرص التي تتاح له خاصة أمام فريق بحجم الزمالك.

شدد على أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية في الشوطين الأول والثاني وأتيحت له كثير الفرص، ولكن المشكلة الواضحة هي أن الفريق الذي يلعب على بطولة لابد وأن يسجل كافة الفرص التي تتاح له، وسيعمل على علاج تلك النقطة السلبية في المرحلة المقبلة.

أوضح المدير الفني أنه من الطبيعي تراجع بيراميدز خاصة وأن المنافس فريق بحجم الزمالك، والفريقين كانا على قدر كبير من الاحترافية، مشيرا إلى أن المنافس دافع جيدا في مراحل كثيرة من المباراة، ودفاع بيراميدز لم يكن في أفضل حالاته وحدثت بعض الأخطاء التي تسببت في التعادل والتراجع من التقدم ثم التأخر وبعدها التعادل وكان الفريق قريبا من التسجيل مرة أخرى والفوز ولكن في النهاية دفاع الزمالك حافظ على شباكه.

أشار إلى أن جهاز بيراميدز كان يعترض على إضاعة الوقت من جانب لاعبي الزمالك بصورة غير مقبولة وحدث بعض الشد البسيط داخل الملعب ولكن بعد نهاية المباراة عادت الأمور إلى طبيعتها والجميع أصدقاء داخل الملعب وخارجه.

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