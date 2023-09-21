مصرع عامل وإصابة آخر دهستهما سيارة ميكروباص بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بمحافظة الدقهلية عقب قيام سائق ميكروباص بدهسه علي طريق قرية الربع مركز تمي الأمديد وتم نقل جثة المتوفي الي مشرحة تمي الأمديد المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مستشفي تمي الأمديد المركزي بوصول جثة شخص واخر مصاب بكسور متنوعة ادعاء حادث طريق.

انتقل ضباط مباحث مركز تمي الأمديد إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث سير واصطدام سيارة ميكروباص بشخصين على طريق قرية الربع مما أدى إلى مصرع المواطن « حمدى عید محمد 44 عامًا عامل عادي »، ومقيم بقرية البيضاء، وجري نقل وصول الجثة إلى مشرحة مستشفى تمى الأمديد المركزى تحت تصرف النيابة كما تبين إصابة المواطن «رضا محمد حسين إبراهيم 33 عامًا، عامل عادي» ومقيم بقرية البيضاء، وتبين ان اصابته كسر فى الكتفين ونزيف فى البطن و كسر أسفل الركبتين وتم حجزة بقسم العناية المركزة بالمستشفي لتلقي العلاج.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.