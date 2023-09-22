في ذكرى وفاته.. المشير طنطاوي بطل الحرب والثورة | فيديو

عرض برنامج "مساء DMC" تقريرًا عن المشير طنطاوي، تحت اسم "بطل الحرب والثورة"، تحدث من خلاله عن لقطات في حياة المشير طنطاوي، إذ جاء في التقرير أنه قائد استثنائي وربان ماهر، قاد سفينة مصر باقتدار في لحظات عصيبة من عمر الوطن، وهو المشير محمد حسين طنطاوي.

تفاصيل في حياة المشير طنطاوي

وأضاف التقرير المذاع من خلال قناة " DMC"، أن في الحادي والثلاثين من أكتوبر من عام 1935 وُلد، والتحق بالكلية الحربية وحصل على بكالريوس العلوم العسكرية عام 1956، ودرس في كلية القيادة والأركان عام 1971، وكلية الحرب العليا عام 1982، فضلا عن أنه شغل مناصب عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات، وفرقة المشاه، وشارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1967، وحرب الاستنزاف، إضافة إلى حرب السادس من أكتوبر أيضا، كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، واشتهر بقيادته لأحد أهم المعارك المعروفة باسم المزرعة الصينية.

وتابع التقرير، أن المشير طنطاوي عمل في العام 1975 ملحق عسكري لمصر في باكستان، ومن ثم في أفغانستان، وفي عام 1987 تولى منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهوري عام 1988، حتى أصبح قائد عام للقوات المسلحة، ووزيرًا للدفاع في العام 1991 إلى أن صدر قرار جمهوري بنهاية العام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير، ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

واستكمل التقرير، أن المشير طنطاوي حصل على العديد من الأوسمة والميداليات العسكرية، واختارته الأقدار في 2011، ليقود سفينة الوطن في أصعب الظروف، ورفض أن يُطلق طلقة واحدة ضد المصريين، وتحمل مع رجال القوات المسلحة الفوضى والاحتجاجات وغدر الإخوان الإرهابيين حتى وصل بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأتم التقرير أن رحيل المشير طنطاوي كان في ديسمبر من عام 2021، بعد رحلة كبيرة في الكفاح، "رحم الله رجلا أخلص لوطنه، وتحمل الكثير من أجله".