بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 22-9-2023

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 22-9-2023 بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، يعرضها صدى البلد في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي المصري

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وسجل سعر الدولار اليوم في كريدى أجريكول 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع فيما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في المصرف المتحد 30.850 30.950 وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

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وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع فيما سجل سعر الدولار اليوم في ميد بنك ميد بنك 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 30.750 جنيه للشراء 30.850 جنيه للبيع، كما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى اليونانى 30.750 جنيه للشراء 30.850 جنيه للبيع.

