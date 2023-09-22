إعلامي شهير يطرح سؤالا مثيرا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز

طرح الإعلامي إسلام صادق، سؤالًا مثيرًا لجماهير الزمالك بعد التعادل المثير أمام بيراميدز، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك "هل يستحق أوسوريو الاستمرار فى الزمالك ؟✍🏹"

تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا، وابراهيم نداي.

وحصل بيراميدز والزمالك على نقطة بعد التعادل في مباراة اليوم، ليحتلا المركز الثامن والتاسع على الترتيب في جدول ترتيب دوري نايل.