عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يطرح سؤالا مثيرا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز

الزمالك
الزمالك

طرح الإعلامي إسلام صادق، سؤالًا مثيرًا لجماهير الزمالك بعد التعادل المثير أمام بيراميدز، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك "هل يستحق أوسوريو الاستمرار فى الزمالك ؟✍🏹"

تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا، وابراهيم نداي.

وحصل بيراميدز والزمالك على نقطة بعد التعادل في مباراة اليوم، ليحتلا المركز الثامن والتاسع على الترتيب في جدول ترتيب دوري نايل.

الإعلامي إسلام صادق الزمالك وبيراميدز الدوري الممتاز ببطولة الدوري يطرح سؤالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

نتنياهو : الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

عقوبة رادعة لمدرس بمعهد أزهري هدد طالبة بفيديوهات خاصة

احذر تناوله.. نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة

نجم الأهلي السابق : يمكن تصنيف عبد الله السعيد كلاعب أجنبي

دعاء حسن الخاتمة مكتوب.. كلمتان من الهدي النبوي لتحظى ببشارة الملائكة

نجم ينطفيء .. مبيعات سلسلة شاومي Redmi Note تصل لـ 338 مليون وحدة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب لبن.. طريقة عمل الجبنة الكريمي بالمنزل

بأوراق الجوافة .. تخلص من حساسية الجلد بوصفتان مختلفتان

احترس .. آلام البطن مؤشر لأمراض خطيرة إذا ظهرت معها هذه الأعراض

نانسي عجرم تنشر صورًا بنفس فستان هيفاء وهبي وتثير الجدل على الفيسبوك|شاهد

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ