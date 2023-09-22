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أخبار البلد

جامعة حلوان تمنح الباحثة عبير مصطفي الدكتوراه في رسالتها حول برنامج التمريض التأهيلي

صدى البلد

وافقت لجنة الحكم والمناقشة بكلية التمريض جامعة حلوان على قبول الرسالة المقدمة من الباحثة عبير مصطفى بركات محمد المدرس المساعد  بكلية التمريض جامعة حلوان على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، فى رسالتها المعنونة "تأثير برنامج التمريض التأهيلي نحو الولادة المهبلية بعد الولادة القيصرية على مخرجات المخاض".

 

شملت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة الدكتورة ناديه محمد فهمى الأستاذ بقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، والدكتور أحمد رامي محمد رامي أستاذ ورئيس قسم طب النساء والتوليد كلية الطب جامعة عين شمس والدكتورة عفاف صلاح عبدالمحسن أستاذ تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة حلوان،  الدكتورة نعمه عبدالفتاح عبدالجواد أستاذ تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، والدكتورة شيماء حسن محمدي أستاذ تمريض صحة الأم وحديثي الولادة المساعد بكلية التمريض جامعة حلوان.

تناول موضوع الرسالة في المقدمة تعريف الولادة المهبلية بعد القيصرية ومدى أهمية الولادة الطبيعية وأيضا من خلال الاتجاه التمريضي قد وضحت الباحثة دور التمريض فى مساعدة الأمهات الحوامل فى فترة الحمل والتأهيل للولادة المهبلية بعد القيصرية. أما الفصل الاول فقد الولادة الطبيعية ونظريات الولادة ومراحلالولادة الطبيعية، واشتمل الفصل الثانى على الولادة القيصرية وأسبابها وكذلك المضاعفات التى قد تحدث بعد الولادة القيصرية، بالاضافة الى ذلك اشتمل الفصل الثالث على الولادة المهبلية بعد القيصرية من حيث التعريف والخصائص المؤهلة للولادة المهبلية بعد القيصرية، أما الفصل الأخير فقد وضحت الباحثة فيه دور تمريض الأمومة تفصيليا فى كيفية مساعدة الأمهات للتأهيل الى الولادة المهبلية بعد الولادة القيصرية.   

قالت الباحثة عبير مصطفى بركات محمد ان الدراسة تهدف إلى تقييم تأثير برنامج إعادة التأهيل التمريضي تجاه الولادة المهبلية بعد الولادة القيصرية على نتائج المخاض. 

أكدت الباحثة ان نتائج الدراسة وضحت أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى المعرفة الكلي للأمهات المدروسات قبل وبعد تطبيق برنامج التمريض التأهيلي كما أسفرت النتائج أن كل الأمهات اللائى خضعن للولادة المهبلية بعد القيصرية لم يحدث مضاعفات لهن أو للجنين.

اختتمت الباحثة عبير بركات موضوع الرسالة، بعدة توصيات، جاءت التوصيات بناء على نتائج هذه الدراسة وهى :
– يجب تنفيذ برنامج التمريض التأهيلي للولادة المهبلية بعد القيصرية في مستشفيات الولادة لمساعدة الأمهات المؤهلات للولادة المهبلية بعد القيصرية وإعدادهن لتجربة ناجحة.
– يجب أن تشجع مستشفيات الولادة أطباء التوليد وممرضات الأمومة على تقديم المشورة وتشجيع الأمهات بعد الولادة القيصرية الأولي حول خيار تجربة الولادة المهبلية بعد القيصرية في الحمل التالي منذ فترة ما بعد الولادة المبكرة.

– توافر الكتيبات التي تسلط الضوء على مزايا الولادة المهبلية بعد القيصرية الناجحة ومضاعفات القيصرية المتكررة في عيادات ما قبل الولادة.

– إعلانات تليفزيونية للتوعية حول الولادة المهبلية بعد القيصرية كخيار آمن للولادة بعد القيصرية الأولى إذا لم يكن هناك مانعًا طبيًا. 
– تكرار للدراسة الحالية مع حجم عينة أكبر ، ومكان دراسة مختلف في مصرلدعم دليل فعالية برنامح التمريض التأهيلي حول الولادة المهبلية بعد القيصرية للتعميم والتحقق من صحة النتائج.
– تطبيق الدراسة الحالية في المستقبل على الأمهات اللواتي خضعن لأكثر من عملية قيصرية وذلك لتقييم فعالية البرنامج التأهيلي التمريضي نحو الولادة عن طريق المهبل (VBAC) بالنسبة لهن.

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