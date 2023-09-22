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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنبأ بموته.. معلومات مهمة عن هشام سليم في ذكرى رحيله| فيديو

هشام سليم
هشام سليم

تأتي اليوم الذكرى السنوية الأولي، لرحيل الفنان هشام سليم، الذي حظى بحب الجميع، وتأثر الجميع بمصر وخارج مصر برحيله، فالجميع يشهد لـ الراحل بـ الأعمال المميزة، والذى لم يشارك في أي عمل به مشهد خارج.

مواقف مؤثرة عن هشام سليم

وفى هذا التقرير، نستعرض أبرز الكلمات المؤثرة عن الراحل، وماذا قال لـ يسرا وشقيقه خالد قبل الوفاة.

أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان الراحل هشام سليم، تحدث عن موعد رحيله لجميع المقربين له، والجميع لم يفهم ما كان يقوله هشام غير ليلة الرحيل.

هشام سليم

وقالت الفنانة نهال عنبر، إن الفنان الراحل هشام سليم، رحل في هدوء، وطوال حياته لم يتسبب في مشكلة لأحد، وقدم للفن الكثير.

هشام سليم ونجله ويسرا

كشفت الفنانة نهال عنبر سرا لأول مرة عن وفاة الفنان هشام سليم قائلة: "هشام قال لـ الفنانة يسرا وشقيقه خالد سليم، إنه سيرحل يوم 22 سبتمبر، وكان يقول تن تن، والجميع لم يعلم معنى جملة تن تن، إلا بعد الوفاة، حيث إن هشام توفى الساعة 10 إلا 10 دقائق، ورحل في اليوم الذى قاله للمقربين".

وأضافت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية على قناة “النهار”، أن الراحل أكد موعد رحيله، وبالفعل تحقق ما تنبأ به، وكشفت أن الجميع علم بأن هشام في لحظاته الأخيرة قبل الوفاة بـ ساعات، والجميع استعد، بعد تأكد تأخر الحالة الصحية له.

هشام سليم

ولفتت إلى أن الراحل كان راقيا، وجميلا، وكان خفيفا في حياته، وخفيفا في وفاته، والجميع شارك في تشييع الجثمان.

 

 

هشام سليم ونجله

 

من هو هشام سليم؟

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم، وشقيقه هو خالد سليم، زوج الفنانة يسرا.

تخرج في معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن. 

الظهور السينمائي الأول للراحل كان في فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، ثم شارك في فيلمي "أريد حلًا" 1975، مع سيدة الشاشة أيضا و"عودة الابن الضال" 1976 مع ماجدة الرومي.

 قدم الراحل خلال مسيرته الفنية أعمالا مهمة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

وفاة هشام سليم

توفي الفنان هشام سليم، الخميس 22 سبتمبر، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز  64 عاما، وتم تشييع الجثمان بأحد مساجد مدينة 6 أكتوبر.

إصابة هشام سليم بالسرطان

وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم كان مصابا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور، وفي الولايات المتحدة، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12٪ للإصابة به من الذكور البيض.

 

 

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