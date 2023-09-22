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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها الدبلجة التلقائية بلغات متعددة.. ميزات ثورية لصانعي المحتوى على  YouTube

YouTube
YouTube

كشفت شركة جوجل Google عن الميزات القادمة لتطبيق يوتيوب YouTube في حلقة "Made on YouTube" الأحدث لها، وتهدف هذه الحسينات إلى توفير سبل جديدة لصانعي المحتوى لإنشاء محتواهم بابسط الطرق الممكنة وتسهيل الإجراءات ونظم الإعدادات وتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور.. إليك في السطور التالية كل الجديد في عالم يوتيوب.

شاشة الأحلام Dream Screen

في مشروع تجريبي، تقدم جوجل الأداة الإبداعية الجديدة YouTube Dream Screen التي تسمح باليوتيوبرز بدمج صور وخلفيات فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الفيديوهات القصيرة YouTube Shorts الخاصة بهم، والهدف هو تزويد المبدعين بسبل جديدة لتعزيز الجاذبية المرئية للمحتوى الخاص بهم.

YouTube

يوتيوب إنشاء Create

سيكون YouTube Create لتبسيط عملية تحرير الفيديو Edit وإنتاجه. باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الجديد هذا، يمكن لمنشئي المحتوى تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بهم بسهولة باستخدام عن طريق الهواتف الذكية فقط حيث يتم تصميم هذه الأداة العملية لجعل تحسين المحتوى أكثر سهولة وكفاءة ولا تكون في حاجة إلى جهاز لاب توب

إلهامات الذكاء الاصطناعي AI Insights

تُعد AI Insights مصدرًا لا يقدر بثمن لمنشئي المحتوى الذين يبحثون عن أفكار فيديو مبتكرة و فريدة من نوعها، فهو يوفر اقتراحات ومخططات تفصيلية بناءً على تفضيلات المحتوى لجمهورهم الحالي على YouTube. تساعد هذه الميزة المبدعين في صياغة المحتوى الذي يلقى صدى أكبر لدى مشاهديهم.

YouTube

بصوت عال Aloud 

يعد Aloud بمثابة أداة ثورية ستغير كثيرا في أنماط المشاهدة الحالية مع تغيير جذري في ع المشاهدات الحالية لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق الوصول لمحتواهم وجذب أكبر عدد من المشاهدين، تعمل هذه الأداة على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال وضع لغات متعددة للفيديو عن طريق ميزة الدبلجة التلقائية، وبالتالي كسر الحواجز اللغوية والوصول إلى جمهور من دول كثيرة

YouTube

البحث الموسيقي المساعد للمبدعين

البحث الموسيقي المساعد للمبدعين أو باللغة الإنجليزية Assistive Search in Creator Music عبارة عن أداة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة صناع المحتوى على المنصة في اكتشاف الموسيقى التصويرية المثالية لمقاطع الفيديو الخاصة بهم. تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية العثور على الموسيقى المناسبة، مما يوفر على المبدعين الوقت والجهد أثناء إنشاء الفيديوهات.

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عند الإعلان عن التحديثات، قال Natt Garun، مدير التحرير في مدونة YouTube:

"اليوم، عقدنا حدثًا بعنوان "Made On YouTube"، والذي عرض الطرق المختلفة التي يدعم بها "يوتيوب" مستخدميه من صناع المحتوى ويسلط الضوء عليهم. لقد أوضحنا هذا العام سبب كون YouTube هو المكان الأفضل للإبداع.

خلال الحدث، كشفنا النقاب عن الميزات القادمة على YouTube والتي ستمكن المبدعين من إنتاج محتوى عالي الجودة مع إمكانية وتعديله بكل سهولة وتوزيعه بطرق مبتكرة. لن تعمل هذه الأدوات على تعزيز أنماط جديدة للتعبير الإبداعي فحسب، بل ستخفف أيضًا من المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً والمكلفة، مما يساعد في النهاية المبدعين على التواصل مع جمهور أكبر".

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