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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر الجمعة الأولى من ربيع الأول في مسجد الأربعين بالدقهلية

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة

تنقل القنوات الفضائية شعائر صلاة وخطبة الجمعة الأولى من ربيع الأول 1445 هجريا من رحاب مسجد الأربعين بمحافظة الدقهلية، حيث عنونت الأوقاف الخطبة تحت:«حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه». 

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد الأربعين بالدقهلية

ويفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة مسجد الأربعين بميت غراب بالسنبلاوين بالدقهلية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث سيتم افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 183 مسجدًا منها 132 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و51 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 8 مساجد اليوم

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، انطلقت اليوم الجمعة 22/ 9/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1. مديرية أوقاف الجيزة (منشأة القناطر)
2. مديرية أوقاف المنيا (الملاطية - مغاغا)
3. مديرية أوقاف مطروح (سيدي عبد الرحمن)
4. مديرية أوقاف الإسماعيلية (أبو صوير)
5. مديرية أوقاف قنـــا (نجع حمادي)
6. مديرية أوقاف الأقصر (أصفون)
7. مديرية أوقاف الفيوم (العدوة)
8. مديرية أوقاف أسوان (الناصرية)
9. مديرية أوقاف سوهاج (البلينا)
10. مديرية أوقاف كفر الشيخ (الحامول)
كما شهدت مديرية أوقاف شمال سيناء (بإدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد) للأسبوع الرابع على التوالي القوافل الدعوية المشتركة الكبرى بين الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. سيد علي حميد – روافع العيساوية – مركز المنشأة
مديرية أوقاف أسيوط
2. هوي – نزلة ضاهر - ديروط
3. عوني – خارفة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
4. عبد الله بك – النزلة – يوسف الصديق
مديرية أوقاف الدقهلية
5. الكبير – المستعمرة الشرقية – ستاموني - بلقاس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. الحرمين – ميت أبو الغالب – كفر سعد
مديرية أوقاف الدقهلية 
2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الجيزة
3. الفتح – الواحات البحرية

الجمعة الجمعة الأولى من ربيع الأول صلاة وخطبة الجمعة خطبة الجمعة مسجد الاربعين حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه

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