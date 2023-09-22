برنامج تدريبي للأئمة الأوقاف حول التوعية الأسرية في العريش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جدول البرنامج التدريبي في مجال التوعية الأسرية والسكانية، لعدد مائة إمام من أئمة مديرية الأوقاف لمحافظة شمال سيناء تحت إشراف الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها ، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية.

مودة ورحمة:

يعقد البرنامج التدريبي ، من خلال مبادرة (سكن ومودة) ، بقاعة مسجد النصر بالعريش، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء 25، 26 سبتمبر، ويومي الاربعاء والخميس 27,28 سبتمبر الجاري.