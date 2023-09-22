مصرع شاب صطدمته سيارة نصف نقل بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل به بطريق الجعفرية - بلبيس وتم نقل الجثة الي مستشفي أبوحماد وتحويلها الي مشرحة مستشفي القرين والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال "أحمد مح ح" 16 سنة مقيم ابو حماد "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة وتحويلها الي مشرحة مستشفي القرين.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر إصطدم سيارة نصف نقل به بطريق الجعفرية - بلبيس وتم نقل الجثة الي مستشفي ابوحماد وتحويلها الي مشرحة مستشفي القرين والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.