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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صطدمته سيارة نصف نقل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل به بطريق الجعفرية - بلبيس وتم نقل الجثة الي مستشفي أبوحماد وتحويلها الي مشرحة مستشفي القرين والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال "أحمد مح ح" 16 سنة مقيم ابو حماد "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة وتحويلها الي مشرحة مستشفي القرين.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر إصطدم سيارة نصف نقل به بطريق الجعفرية - بلبيس وتم نقل الجثة الي مستشفي ابوحماد وتحويلها الي مشرحة مستشفي القرين والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية التحفظ على الجثة الشرقية بالشرقية النيابة العامة القرين تصادم سيارة حادث تصادم سيارة

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