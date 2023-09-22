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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية: تحصين 189 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة و السمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور و الأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة و السمكية. 

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية وإدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ م بتحصين ٩٣ ألف و ٨٢٠ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و ٩٥ ألف و ٣٠٠  طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى بالحضانات بإجمالي تحصين ( ١٨٩ ألف و ٢٠ ) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ( ١٩٥٠) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ( ٦٣ مزرعة ) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ( ٤١٥مسحة ) لإجمالي عدد طيور ( ١٨٩ ألف و ٢٠) طائر بالإضافة إلى استخراج ( ٦٠٨) تصريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها و تمت المتابعة الصحية البيطرية ل ( ١٩ ) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم (٥١٣) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١١٠٠) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و (٩٥) لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

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