توزيع حلاوة المولد النبوي على الأسر الأكثر احتياجا بسيناء

انتهت مبادرة قطار الخير، من توزيع المساعدات الغذائية على الاسرة الأكثر احتياجا بقرى جنوب الشرخ زويد ورفح شمال سيناء، ..من توزيع 1000 كرتونة حلوي المولد النبوي الشريف، بناءا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حيث تضمت المساعدات التي تم توزيعها علي الاسر الأكثر احتياجا بقرى جنوب الشيخ زويد ورفح 7 الاف كرتونة مواد غذائية، وعدد 1000 شنطة مدرسية على تلاميذ المدارس، شاملة الأدوات المدرسية، وعدد 4 أطنان من اللحوم البلدي.

وقاب اللواء جمال عبد الناصر رئيس مدينة رفح ، أنه تم توزيع المساعدات الغذائية على المنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات" ابو خروع والكيلو ١٤ والكيلو 17 وأبو طفيلة".

كما شملت عملية التوزيع عدد 1214 كرتونة مواد غذائية على المنقولين من مدينة رفح والمقيمين في تجمعات بمحافظة الاسماعلية.





