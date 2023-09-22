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تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية خاصة بشأن زيادة المعاشات والمرتبات الجديدة خاصة أن المواطنين ينتظرون خلال أكتوبر المقبل، العديد من الهدايا وزيادة المعاشات والمرتبات.

 ومن المقرر أن يكون موعد زيادة المعاشات والمرتبات الجديدة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته إلى محافظة بني سويف جنوبي القاهرة يوم السبت الماضي؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى منها، يشغل بال كثير من المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتحديد موعد تطبيقها، تنفيذًا الرئيس السيسي، للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة - خلال كلمة له السبت بمحافظة بني سويف، بتنفيذ عدة قرارات بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين،  وهي كالتالي:
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

و عن موعد صرف معاشات و مرتبات شهر أكتوبر فتستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 في مطلع الشهر المقبل، معلنة أن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، من المقرر أن تصرف يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 ويستمر الصرف حتى 6 أكتوبر.

رنا عبدالرحمن المعاشات موعد صرف رواتب

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