شريف حمودة: "طربول" أول مدينة صناعية ذكية وخضراء.. و"صَنع" تقدم تسهيلات للمصنعين.. و"g.v" تفوز بالجائزة الروسية لأهم مشروع تنموي

يستعد المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة g.v للتطوير العقاري، لإطلاق مبادرة جديدة لدعم الصناعة الوطنية فى ظل اهتمام الدولة بزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، كما يشارك في تنفيذ مدينة "طربول" وهي أول مدينة صناعية ذكية وخضراء لجذب المستثمرين الأجانب.

مشروع طربول

وقال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة g.v للتطوير العقاري، إن مشروع "طربول" الذي تعمل عليه الشركة خلال الفترة الحالية يشمل إنشاء مدينة صناعية كاملة على أكثر من 20 ألف فدان من أجل الاستفادة من شبكة الطرق الجبارة التي قدمتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، إذ أنه لولا شبكة الطرق والبنية التحتية لما كان يعمل هذا المشروع.

وأضاف شريف حمودة، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مشروع "طربول" جاء بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وتم العمل على الترويج للمدينة بشكل قوي خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه يشهد استثمارات أجنبية عديدة، حيث إن روسيا وسنغافورة والعديد من الدول ستتواجد في تلك المدينة الصناعية.

مدينة طربول 3 أضعاف سوق العبور

وأردف شريف حمودة، أن مدينة طربول أصبحت بها تناغم كبير مثل أسواق الجملة، إذ أن المدينة سيكون بها 3 أضعاف ما يتواجد في سوق العبور وبإدارة فرنسية، لافتا إلى أنه يتم تقديم مبادرة "صنع" في الوقت الحالي لمدة 10 سنوات بفائدة بسيطة وبدون أي مقدم لزيادة التصنيع.

مبادرة صُنع

وأكد شريف حمودة رجل الصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في عام 2015 بإنشاء المجمع الإقليمي التنموي بأطفيح، مشيرا إلى أن أطفيح تقع في بداية الصعيد وقريبة من القاهرة، والطرق الرئيسية في المحافظات.

وأشار شريف حمودة، خلال لقاء له في برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مبادرة "صنع" هدفها تقديم تسهيلات للمصنعين من بينها الأرض والعمالة، من 8 لـ 10 سنوات وبفائدة 5% فقط.

وتأتي المبادرة بدون دفع أي مقدم من قبل المصنع، مؤكدًا أن مبادرة "صنع" هدفها زيادة الإنتاج، وتساعد المستثمر الصغير وشباب المصنعين، حيث تقدم لهم تسهيلات عديدة، في التسويق وتوفير المادة الخام، والتمويل للتشغيل فضلا عن وجود شراكات أجنبية.

الجائزة الروسية

وأكد شريف حمودة رجل الصناعة، أن شركة g.v للتطوير العقاري شاركت في مؤتمر "روسيا - افريقيا"، مشيرًا إلى أنهم فازوا بالجائزة الروسية لأهم مشروع تنموي، وسيتم تسليمها يوم 17 من أكتوبر القادم.



مصر جاذبة للاستثمارات

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة g.v للتطوير العقاري، أن مصر واحدة من الدول الجاذبة للاستثمارات من خلال العمالة الماهرة، والإعفاءات الضريبية، ودعم الصادرات والمناطق الاستثمارية المختلفة، إذ أن مصر تقدم مميزات عديدة ومبادرات عديدة من أجل جذب الاستثمار والمستثمرين.

سد النهضة وليد 25 يناير

وأكد شريف حمودة رجل الصناعة، أنه قبل ثورة 25 يناير كان هناك شركات محددة ومعروفة سواء في الصناعة أو التطوير العقاري، ولكن الأن أصبح هناك مئات الشركات، لأن الدولة قبل 2011 كانت تبدو أنها مستقرة، ولكن حقيقة الأمر كان هناك “سوس”، ينخر بمؤسسات الدولة.

وتابع رجل الصناعة شريف حمودة، أن أموال مصر تم تهريبا بعد أحداث 25 يناير، مؤكدا أن الدولة قامت الدولة بإجراءات هامة للاستثمار المباشر سواء في البنية التحتية من موانئ وطرق، أو وجود مشروعات تنموية.

وأشار شريف حمودة إلى أن سد النهضة هو وليد أحداث 25 يناير 2011، والقيادة السياسية تعاملت مع حسن الجوار مع الجانب الإثيوبي، على الرغم من أنه كان لا يتعامل بهذا المنطق.

مصر وعلاقات السعودية والإمارات

وأكد شريف حمودة رجل الصناعة، أن السعودية والإمارات لهما موقف قوي مع مصر بعد ثورة 30 يونيو، وإن الدولة المصرية بها 10 ملايين لاجئ من مختلف الدول، مؤكدا أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لهم في الإقامة والجنسية، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر تتعرض لجهمة شرسة باستغلال الأزمة الإقتصادية.

وتابع شريف حمودة، أنه يجب أن يعود الإعلام المصري إلى دوري الريادي، والذي كان معروفا عليه، مؤكدا أن الدولة المصرية تواجه الآن تحديات كبيرة على مستوى كافة القطاعات.

إجراءات هامة للاستثمار.

وتابع رجل الصناعة شريف حمودة، أن أموال مصر تم تهريبا بعد احداث 25 يناير، مؤكدا أن الدولة قامت الدولة بإجراءات هامة للاستثمار المباشر سواء في البنية التحتية من موانئ وطرق، أو وجود مشروعات تنموية.