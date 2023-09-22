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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمشاركة 400 متسابق

ختام سباق شرم الشيخ
ختام سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مراسم تسليم الجوائز للفائزين في سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمدينة السلام شرم الشيخ، وذلك بحضور القنصل العام الفرنسي اولڤييه لو فان كاسيو بمشاركة 400 متسابق يمثلون 30 دولة عربية وأوروبية.

على رأسهم مصر، وبحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة،واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

يشار إلى أن السباق انطلق صباح اليوم بعدة مراحل مختلفة بمشاركة 400 متسابق
يشار الي ان سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات على أربع مراحل؛ الأولى لمسافة 170 كيلو متر من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، والثانية لمسافة 96 كيلومتر بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة، وسباق 40 كيلو متر بطريق السلام شرم الشيخ، بمشاركة 90 متسابقا ومتسابقة، وسباق 6 كيلو مترات عائلات داخل مدينة شرم الشيخ ويشارك فيه 70 متسابقا بمشاركة 400 متسابق  من 30 دولة منهم: مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، لبنان، اليمن، الكويت، ألمانيا، فرنسا، المجر، الهند، إيطاليا، روسيا، كندا، إنجلترا، اسكتلندا، هولندا

 

جنوب سيناء شرم الشيخ سباق الدراجات الدولي ختام

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