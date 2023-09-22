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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع سعر البصل | فيديو

البصل
البصل

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة، إن نشاط الزراعة بشكل عام يحدث به ارتفاع فى الاسعار بشكل كبير فى موسم معين، وإنخفاض فى موسم آخر.

مشيرا إلى أنه يوجد أيضا فترات تغيير المواسم يكون المعروض قليل في السوق، وبالتالي ترتفع الاسعار.

وأضاف عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه يتم إنتاج حوالي 3.5 مليون طن من البصل سنويا، وما يتم تصديره حوالي 500 ألف طن ويتبقي فى السوق المحلي حوالي 3 مليون طن، موضحا أن لدينا فائض وإكتفاء ذاتي منه.

وتابع الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة، أن هذا العام نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث التي حدثت ونقص الدولار فى مصر، حدث ارتفاع كبير بالأسعار بشكل عام، ومنها أسعار السلع الغذائية، معقبا: “ما حدث فى بداية موسم حصاد البصل هذا العام فى شهر مايو، قام التجار بشراء محصول البصل من المزارعين بأسعار تكلفتها 6 و7 جنيه وتم تخزينه لحين عرضه على فترات، ويتم التحكم فى عرض كميات صغيرة من السوق، وفرض أسعارهم على سوق الجملة”.

لدكتور علي عبد المحسن الشئون الاقتصادية وزارة الزراعة الزراعة البصل نشاط الزراعة

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