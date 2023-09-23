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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين .. إصدار 22 إجراء لتعزيز نمو القطاع الخاص

علم الصين
علم الصين

أصدرت أعلى هيئة تنظيمية للسوق الصينية ،يوم الجمعة ،22 إجراء لتعزيز تنمية القطاع الخاص في الصين، بما في ذلك تعزيز إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار، وأبحاث المخاطر والإنذار المبكر للاستثمارات الخارجية وعمليات الدمج والاستحواذ.

وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين “إنها ستواصل إزالة الحواجز أمام الوصول إلى الأسواق والتنفيذ الكامل لنظام سياسة المنافسة العادلة، كما تعهدت بتنظيم السوق بدعم مشاركة المؤسسات الخاصة في صياغة المعايير،"بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية"وام" عن الهيئة .

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن أعلى مخطط اقتصادي في الصين، يساهم الاقتصاد الخاص بأكثر من 50 في المائة من عائدات الضرائب، وأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 70 في المائة من الابتكار التكنولوجي، وأكثر من 80 في المائة من العمالة في المناطق الحضرية.

وبحلول عام 2022، شكلت المؤسسات الخاصة 93.3 في المائة من إجمالي العدد،بحسب الهيئة

50% من صادرات الصين من شركات خاصة 

وفي الوقت نفسه، شكلت الشركات الخاصة أيضا 50.9 في المائة من صادرات الصين. وصلت عتبة الدخول لأكبر 500 شركة خاصة في الصين في عام 2023 إلى 27.578 مليار يوان “3.8 مليار دولار أمريكي”، بزيادة قدرها 1.211 مليار يوان عن عام 2022، وفقا لقمة أفضل 500 شركة خاصة في الصين لعام 2023 التي عقدت في الـ 12 من سبتمبر.

الصين الاستثمارات الخارجية الدمج الاستحواذ القطاع الخاص

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