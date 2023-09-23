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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد السيد عيد: الحرب ليست سلاح فقط وإنما إيمان أيضًا

صدى البلد

قال الكاتب والأديب الكبير والسيناريست، محمد السيد عيد، إن مقاومة أهالي مدينة السويس البواسل ، صنعت المعجزة   في عدم سقوط مدينة السويس  وهذا يثبت أن الحرب ليست سلاح فقط، وإنما الحرب "بني آدم وإيمان".

وأضاف  محمد السيد عيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن أهالي السويس الذين نزلوا من البيوت لم يكونوا مسلحين بأحدث أسلحة ، لكنهم واجهوا القوات الإسرائيلية بما وجدوه أمامهم.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الإعلامي الدكتور محمد الباز القنوات الإخبارية إكسترا نيوز برنامج الشاهد الدكتور محمد الباز

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