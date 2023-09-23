الأسواق المحلية تربح 23 مليار درهم في أسبوع بدعم أسهم "العقار"

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية وربح رأسمالها ما يربو على 23 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الجاري مدعومة بمكاسب قوية لأسهم قطاع العقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.556 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.579 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 8.5 مليار درهم، موزعة بواقع 5.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.8 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو ملياري سهم عبر تنفيذ نحو 120.4 ألف صفقة.

ونجح سوق دبي في بلوغ أعلى مستوياته خلال 8 سنوات بعد صعوده هذا الأسبوع بنسبة 3.1% أو ما يعادل 125 نقطة ليغلق عند 4168.55 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار بنسبة 7.4% والمالية 2.53% والصناعة 2.45% والخدمات 1.29%.

ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" إلى مستوي 9849.41 نقطة، فيما وصل مؤشر "فادكس 15" عند 9548.24 نقطة، وصعد مؤشر قطاع العقار بنحو 5.35% والاتصالات 1.59% والصناعة 1.11% والطاقة 0.96%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو مليار درهم، ثم "ألفاظبي" جاذباً نحو 618.6 مليون درهم، تلاه "ملتيبلاي" و"الدار" بنحو 572.5 مليون درهم و495.2 مليون درهم على التوالي.

وفي سوق دبي، حصد "إعمار العقارية" النصيب الأكبر من التداولات بواقع 972.3 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 407.6 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" 321.5 مليون درهم، و"إعمار للتطوير" 188 مليون درهم.