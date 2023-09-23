عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسواق المحلية تربح 23 مليار درهم في أسبوع بدعم أسهم "العقار"

صدى البلد

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية وربح رأسمالها ما يربو على 23 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الجاري مدعومة بمكاسب قوية لأسهم قطاع العقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.556 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.579 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 8.5 مليار درهم، موزعة بواقع 5.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.8 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو ملياري سهم عبر تنفيذ نحو 120.4 ألف صفقة.

ونجح سوق دبي في بلوغ أعلى مستوياته خلال 8 سنوات بعد صعوده هذا الأسبوع بنسبة 3.1% أو ما يعادل 125 نقطة ليغلق عند 4168.55 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار بنسبة 7.4% والمالية 2.53% والصناعة 2.45% والخدمات 1.29%.

ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" إلى مستوي 9849.41 نقطة، فيما وصل مؤشر "فادكس 15" عند 9548.24 نقطة، وصعد مؤشر قطاع العقار بنحو 5.35% والاتصالات 1.59% والصناعة 1.11% والطاقة 0.96%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو مليار درهم، ثم "ألفاظبي" جاذباً نحو 618.6 مليون درهم، تلاه "ملتيبلاي" و"الدار" بنحو 572.5 مليون درهم و495.2 مليون درهم على التوالي.

وفي سوق دبي، حصد "إعمار العقارية" النصيب الأكبر من التداولات بواقع 972.3 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 407.6 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" 321.5 مليون درهم، و"إعمار للتطوير" 188 مليون درهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مدبولي: معارض احتياجات المدارس هدفها إحداث توازن في الأسواق

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

ترشيحاتنا

جيرو يقود تشكيل ميلان ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

قرار عاجل من المحكمة في قضية مصرع ابن لاعب الزمالك السابق

عاجل .. روسيا تزود مصر بـ 8 ملايين طن من القمح

الاحتفال باليوم العالمي لها.. القباج تدشن «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في السويس

بالصور .. تحطم طائرة ركاب تابعة لفاجنر في مالي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف عن نشاط خطير في 3 مواقع نووية روسية وأمريكية وصينية

مع بداية فصل الخريف .. كيف تتعامل مع التقلبات الجوية ؟

موسم الكويت .. أحمد سعد ورامى صبرى والشعيبى يشعلون حماس الجمهور.. صور

بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

فيديو

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

ضربتني وعورتني.. طليق علا غانم يكشف كواليس الانفصال بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ