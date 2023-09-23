سر مكالمة عادل إمام ومحمد صلاح للفنان أكرم حسنى.. تفاصيل

كشف الفنان أكرم حسنى عن مكالمة محمد صلاح وعادل إمام له للإشادة بأعماله الفنية التى قدمها فى الفترة الأخيرة.

وقال أكرم حسنى فى لقاء ببرنامج ضيفى للإعلامي معتز الدمرداش المذاع على قناة الشرق : سعدت كثيرا بمكالمة الزعيم عادل إمام لى فى بدايتى عندما كنت أقدم شخصية أبو حفيظة وفوجئت بمكالمة عادل إمام لى ويحفزنى ويشيد بما أقدمه وكنت وقتها مريض شعرت بأنى بصحة جيدة بعد هذه المكالمة.

وأضاف أكرم حسنى : أما المكالمة الثانية فكانت من محمد صلاح كانت عبر انستجرام حيث ارسل لى رسالة قال لى فيها انت عالمى بعد عرض مسلسل مكتوب عليا وكان ردى عليه لو انا عالمى يبقى انت ايه.

أكرم حسنى

وكشف الفنان أكرم حسنى عن بعض تفاصيل حياته الشخصية ومرحلة بداية حياته العملية وذلك خلال لقاء ببرنامج ABtalks مع أنس بوخش.

وقال أكرم حسنى: أنا تركت وظيفتى فى الشرطة حيث كنت ضابطا بالقوات الخاصة من أجل الفن خاصة اننى منذ صغرى وأحب الفن ولكن لحظة الاختيار بين الفن وضابط الشرطة كنت فى صراع مع نفسى ووالدي الذى كان يرغب فى أن أكون ضابطا بالشرطة وكنت أرغب فى الالتحاق بفنون جميلة أو معهد فنون مسرحية الا أن المجموع الخاص بى لم يساعدني على ذلك؛ فضلا عن أننى قررت تحقيق رغبة والدى أيضا ودخلت كلية الشرطة وعملت كضابط بالقوات الخاصة ولكن بعد فترة قررت أن اتمرن على هذه المهنة واتجه إلى الفن.

وأضاف أكرم حسنى : برغم حبى للفن كان ينتابني فى البداية حالة من الخوف والقلق بسبب دخولي مجال جديد ومجهول بالنسبة لى لكن كنت لدى ثقة كبير فى ربنا وموهبتى وبدأت فى الإذاعة وبعدها قررت تقديم شخصية أبو حفيظة والتى كانت ساترا بالنسبة لى حيث كنت متخوفا من مواجهة الجمهور بشخصيتى الحقيقية فى البداية وكنت بداخل شخصية أبو حفيظة أجرا كثيرا.