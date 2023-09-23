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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يتلقى عروضا من أندية عربية للرحيل عن الأهلي | شاهد

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “كولر يرفض الرحيل عن الأهلي بعدما تلقى بعض العروض العربية مؤخرًا لكنه تمسك بالاستمرار مع الفريق”.

ويختتم مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبى المقرر لها السابعة من مساء غد بإستاد القاهرة فى ذهاب دور الــ 32 لدورى الأبطال الإفريقى، ومن المعروف ان الأهلى كان قد اتفق مع مسئولى سانت جورج الاثيوبى على خوض مباراتى الذهاب والإياب بالقاهرة، بسب رفض الاتحاد الإفريقى لكرة القدم اعتماد ملعبه.

وسيكون سان جورج فى مباراة الغد هو صاحب الملعب بناء على قرعة الـ «كاف»، وسوف يحصل على نصف عائد تلك المواجهة من الدخول الجماهيرى أو الإعلانات أو البث التليفزيونى، بينما يحصل الأهلى على النصف الآخر نظير دفع إيجار استاد القاهرة وتحمل كل الأمور الخاصة بالتنظيم والتأمين بجانب إقامة الفريق الضيف طوال فترة وجوده بالقاهرة.

وسيكون مران الفريق اليوم هو الفيصل فى تحديد موقف بيرسى تاو جناح الفريق الذى تعرض للإصابة أمام المصرى، وإن كان هناك توصية طبية بإبعاده عن خوض المباراة، خاصة أن الأمر رغم صعوبته لكنه لا يزال يشعر بآلام خفيفة فى منطقة العضلة الأمامية.

الأهلى الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك أحمد حسن

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