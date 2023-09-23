أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والعملات اليوم..الأرصاد.. سعر البصل والخضروات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي..

عيار 18 يكسر حاجز 1800 جنيها .. أسعار الذهب اليوم | فيديو

أسعار الذهب .. قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب ، اليوم السبت .

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، 23 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم السبت 23-9- 2023.

أكدت الإعلامية هبة ماهر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، قررت صرف 600 جنيه دعما نقديا و500 جنيه "عينيا" لمدة 3 أشهر للرائدات الاجتماعيات.

حذر الدكتور حازم عرنوس، أخصائي أمراض القلب من شرب القهوة على الريق فور الاستقياظ، قائلًا إنها تسبب زيادة إفراز حمض الـ HDL والذي قد يسبب قرحة المعدة، موضحًا أن وجود طعام في المعدة يساعد على تعادل حمضيتها وبالتالي يحميها من القرحة والتهاب المرئ عن شرب القهوة.

قال جميل عفيفي الكاتب الصحفي، إن إدراج الحكومة 905 قرى في الصعيد (تضم 12.8 مليون نسمة) ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يعتبر نسبة كبيرة جداً ضمن المبادرة الأعظم في تاريخ مصر.

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس اقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، أن مباردة ١٠٠ يوم صحة قدمت خدمات صحية متميزة بالمجان للجميع وفي جميع المجالات، مضيفا أنها اختصت بجميع الفئات العمرية المختلفة من أطفال، كبار السن، المرأة، تتظيم الأسرة، الكشف المبكر عن أمراض الثدي، الأطفال بفحص الانيميا والتقزم والأمراض المزمنة، ومن يستلزم عمليات جراحية عن طريق قرار على نفقة الدولة بدون أي إنتظار في كل مناطق مصر القريبة والبعيدة والقري الريفية.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية لميس سلامة، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 23- 9-2023.

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل الصدمة التي أصابت أوساط كرة القدم الإنجليزية، وذلك بعد الإعلان عن وفاة مفاجئة للاعبة نادي شيفيلد يونايتد وهي الشابة مادي كيوزاك بعمر 27 عاما.