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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والعملات اليوم..الأرصاد.. سعر البصل والخضروات

صورة مجمعة لاخبار
صورة مجمعة لاخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي..

 

عيار 18 يكسر حاجز 1800 جنيها .. أسعار الذهب اليوم | فيديو
أسعار الذهب .. قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت .

 

حالة الطقس والحرارة المتوقعة اليوم السبت .. فيديو

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، 23 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

البصل رخص .. أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم|فيديو

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم السبت   23-9- 2023.

 

1100 جنيه دعما لمدة 3 أشهر.. التضامن تزف خبرًا سارًا لهؤلاء الأشخاص

أكدت الإعلامية هبة ماهر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، قررت صرف 600 جنيه دعما نقديا و500 جنيه "عينيا" لمدة 3 أشهر للرائدات الاجتماعيات.

 

أضرار تناول القهوة على معدة فارغة| فيديو

حذر الدكتور حازم عرنوس، أخصائي أمراض القلب من شرب القهوة على الريق فور الاستقياظ، قائلًا إنها تسبب زيادة إفراز حمض الـ HDL والذي قد يسبب قرحة المعدة، موضحًا أن وجود طعام في المعدة يساعد على تعادل حمضيتها وبالتالي يحميها من القرحة والتهاب المرئ عن شرب القهوة.

 

كاتب صحفي: إدارج 905 قرى في الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة

 

قال جميل عفيفي الكاتب الصحفي، إن إدراج الحكومة 905 قرى في الصعيد (تضم 12.8 مليون نسمة) ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة  يعتبر نسبة كبيرة جداً ضمن المبادرة الأعظم في تاريخ مصر.

 

أشرف عقبة: مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية متميزة بالمجان للجميع

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس اقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، أن مباردة ١٠٠ يوم صحة قدمت خدمات صحية متميزة بالمجان للجميع وفي جميع المجالات، مضيفا أنها اختصت بجميع الفئات العمرية المختلفة من أطفال، كبار السن، المرأة، تتظيم الأسرة، الكشف المبكر عن أمراض الثدي، الأطفال بفحص الانيميا والتقزم والأمراض المزمنة، ومن يستلزم عمليات جراحية عن طريق قرار على نفقة الدولة بدون أي إنتظار في كل مناطق مصر القريبة والبعيدة والقري الريفية.

 

استقرار.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية لميس سلامة، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 23- 9-2023.

 

غموض حول السبب.. وفاة لاعبة كرة قدم إنجليزية بعمر 27 عاما

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل الصدمة التي أصابت أوساط كرة القدم الإنجليزية، وذلك بعد الإعلان عن وفاة مفاجئة للاعبة نادي شيفيلد يونايتد وهي الشابة مادي كيوزاك بعمر 27 عاما.

 

أسعار الذهب حالة الطقس اسعار الخضروات التضامن القهوة مبادرة حياة كريمة مبادرة 100 يوم صحة أسعار العملات

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