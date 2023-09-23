راتب خرافي وشرط الأهلي | عرض خليجي لـ كولر وردّ صادم منه

تلقي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي عرضًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، خلفًا للهولندي كايزر.

عرض مُغري لـ كولر

وكتب الإعلامي الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي “فيسبوك”: “تقارير .. الشباب السعودي يعرض على مارسيل كولر 8 ملايين دولار سنويا وسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي والمدرب يرفض العرض”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام منافسه سان جورج الإثيوبي غدا الأحد ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المارد الأحمر ضد ضيفه سان جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء المقبل بتوقيت القاهرة.