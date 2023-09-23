تفاصيل عرض الشباب السعودي لمارسيل كولر مدرب الأهلي

تلقى مارسيل كولر، المدير الفني لـ النادي الأهلى، عرضين من ناديي الهلال والشباب السعوديين، رغم ارتباط المدرب بعقد يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري.

وكتب الإعلامي الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك “عرضان من أندية الدوري السعودي لمدرب الأهلي مارسيل كولر منها عرض نادي الشباب حيث عرض 5 مليون يورو علي المدرب”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربة كولر أمام منافسه سان جورج الإثيوبي مساء الأحد المقبل ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المارد الأحمر ضد ضيفه سان جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.