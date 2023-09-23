أطفال يأكلون العشب والحشرات.. المنظمات الإنسانية تقلص الخدمات المنقذة للحياة في إفريقيا

يقوم اللاجئون الفارون من الحرب في السودان إلى تشاد، بإطعام الأطفال الجائعين العشب والحشرات بعد أن أوقفت وكالات الأمم المتحدة التي تعاني من ضائقة مالية حصص الغذاء.

في جمهورية الكونجو الديمقراطية، تعاني العيادات التي تعالج ضحايا العنف الجنسي من نقص الإمدادات الأساسية مثل مسكنات الألم. وفي مالي، هناك 200 ألف طفل نازح آخر خارج المدرسة لأن الحكومات الأوروبية خفضت التمويل.

وفقا لتقرير نشرته وول ستريت جورنال، في جميع أنحاء أفريقيا، قطع المساعدات الدولية من بعض أكبر الجهات المانحة في القارة، أدي إلي تقليص المنظمات الإنسانية الخدمات الطبية المنقذة للحياة، والمساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات الحيوية للفئات الأكثر ضعفاً.

هذا العجز أيضًا نتيجة لارتفاع أسعار الضروريات مثل القمح والوقود، وظهور صراعات جديدة وكوارث طبيعية في القارة، وتحويل الجهات المانحة الرئيسية التمويل للاستجابة إلى الحرب في أوكرانيا.

أثار قرار بعض الحكومات بخفض تدفقات المساعدات انتقادات من الولايات المتحدة، التي زادت تعهداتها للقارة هذا العام، بعد تقليصها عام 2021.

في العام الماضي، انخفضت المساعدات المقدمة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 8٪ إلى 29 مليار دولار مقارنة بعام 2021، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نفس المجموعة من الدول أنفقت 16 مليار دولار على المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، ارتفاعا من أقل من مليار دولار في العام السابق.

قالت حكومات المملكة المتحدة والدنمارك والسويد إنها أعادت تخصيص الأموال التي كانت مخصصة في البداية للمساعدات الخارجية لتغطية تكاليف تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى بلدانهم بدلاً من ذلك.

تقول جماعات الإغاثة إن التمويل أصبح أكثر تقييدًا هذا العام، حيث تكافح من أجل جذب التبرعات لحالات الطوارئ الإنسانية في أفريقيا، بما في ذلك الحرب الأهلية التي بدأت في السودان في أبريل، وموجة الجفاف غير المسبوقة في شرق أفريقيا، والأزمات المستمرة مثل الصراع في شرق الكونجو.

أرجع عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، نقص تمويل وكالته إلى "إرهاق المانحين" في أعقاب سلسلة من الصدمات الكبرى، مثل الوباء، في السنوات الأخيرة.

وقال: "في ما يقرب من 50% من البلدان التي نعمل فيها، اضطررنا إلى خفض الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدة".

كان نقص التمويل للأزمات الإنسانية موضوعا في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، حيث أجرى الزعماء الأفارقة مقارنات مع ما يقولون إنه استجابة أكثر سخاء من الحكومات الغربية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا وكذلك مساعدة الأوكرانيين الفرار من الحرب.

أثرت التخفيضات على الدعم المقدم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، التي خفضت حكومة المملكة المتحدة مساهمتها فيها بنسبة 60% هذا العام، وفقًا لليونيسيف. واضطرت المنظمة إلى تقليص برامج التطعيم في إثيوبيا وتعليم الأطفال الذين نزحوا بسبب التمرد الإسلامي المزدهر في مالي. كما خفضت المملكة المتحدة أيضًا ميزانية مساعداتها للسودان إلى 27 مليون دولار من 43 مليون دولار في السنة المالية 2022-23.

قالت مؤسسة كوروس إنترناشيونال الخيرية ومقرها الولايات المتحدة، والتي تحصل على تمويل من حكومة المملكة المتحدة، إنها اضطرت إلى إغلاق العيادات التي تعالج الناجين من العنف الجنسي في شرق الكونجو بعد نفاد مسكنات الألم والأدوات المستخدمة للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والحمل الناتج عن الاغتصاب.

قال برنامج الصحة الجنسية المتكاملة للمرأة إنه أغلق عيادات في السودان والكونجو بعد نقص التمويل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تخفيضات المملكة المتحدة، مما جعله يعمل بمبلغ 12.7 مليون دولار هذا العام، أي حوالي ربع ما كان عليه إنفاقه في عام 2022.

قالت نادية ليفيك، المديرة الإقليمية لشرق وسط وجنوب أفريقيا في كوروس إنترناشيونال: "إن الجهات المانحة التي تقدم المساعدة بانتظام لم تعد موجودة".

قالت اليونيسف هذا الأسبوع إن حوالي 1200 طفل دون سن الخامسة لقوا حتفهم بسبب الحصبة وسوء التغذية في مخيمات اللاجئين السودانية منذ مايو، وأن آلاف الأطفال حديثي الولادة معرضون للخطر حيث أدت الحرب في البلاد إلى نزوح ملايين الأشخاص وتعطيل خدمات الصحة وغيرها من خدمات الدعم. وقد تلقت المفوضية ربع مبلغ الـ 838 مليون دولار الذي طلبته لمساعدة 10 ملايين طفل في السودان هذا العام.