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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف أسباب ارتفاع سعر البصل .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشف حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أسباب إرتفاع أسعار البصل الغير مبررة، قائلاً "أسباب زيادة أسعار البصل أعلنتها وزارة الزراعة وهي تدني المساحات المزروعة بالبصل وبعض التغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي علي محصول البصل".

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الجمارك توقف تصدير البصل الطازج

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غرفة الإسماعيلية تتوقع انخفاض أسعار البصل خلال أيام

 

وأضاف "النجيب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن في نهاية الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي يكون هناك ضعف في إنتاجية الفاكهة والخضروات، موضحاً أن هناك حالة من الركود داخل سوق الفاكهة والخضروات بسبب زيادة الأسعار التي تؤذي المواطنين بشكل عام.

وتابع حاتم النجيب، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض التجار الذين يقومون بتعطيش السوق حتي يتم رفع أسعار الفاكهة والخضروات بشكل غير مبرر.

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