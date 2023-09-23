عبدالله أبو ضيف وأحمد رجب يفوزان بجائزة هيكل للصحافة العربية ..تفاصيل

أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية فوز عبدالله أبو ضيف لتغطيته قضايا الصحة والبيئة، وأحمد رجب لتحقيقاته الصحفية وخصوصا حادثة مقتل ابيفانيوس.

بدأت مساء اليوم السبت، بمسرح المتحف القومي للحضارة فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، وحفل تسليم جائزة الصحافة العربية بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، و خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد كبير من الإعلاميين وكبار الصحفيين والسفراء والشخصيات العامة.

وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة رئيسة مجلس أمناء (مؤسسة هيكل) هدايت هيكل، ثم عرض فيلم تسجيلي حول سيرة محمد حسنين هيكل.

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